HOME NEWS NASIONAL

Daftar Lengkap 34 Polisi yang Dimutasi ke Yanma Polda Metro di Tengah Isu Pemerasan Penonton DWP

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |14:18 WIB
Daftar Lengkap 34 Polisi yang Dimutasi ke Yanma Polda Metro di Tengah Isu Pemerasan Penonton DWP
Ilustrasi Kepolisian. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memutasi Kasubdit hingga Kasat Narkoba ke Yanma Polda Metro Jaya. Setidaknya ada 34 Polisi yang dirotasi ke pelayanan markas tersebut dengan status dalam rangka riksa (pemeriksaan). 

Mutasi ini muncul di tengah kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi ke warga negara (WN) Malaysia saat menonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP).

Mutasi jabatan itu dituangkan dalam surat telegram mutasi jabatan tingkat Pamen, Pama hingga Bintara, nomor ST/429/XII/KEP.2024 per tanggal 25 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Karo SDM Kombes Muh. Dwita Kumu Wardana atas nama Kapolda Metro Jaya. 

Dalam surat telegram yang diterima Okezone pada Kamis (26/12/2024), mereka yang dimutasikan ke Yanma Polda Metro Jaya tersebut tertulis dalam rangka proses pemeriksaan. 

Terkait hal ini, Okezone sudah mencoba mengonfirmasi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary. Sayangnya, Ia tak menggubris pertanyaan yang dilayangkan melalui Aplikasi pesan singkat. 

Berikut Daftar Lengkap 34 Polisi yang Dimutasi ke Yanma Polda Metro Jaya; 

1. AKBP Bariu Bawana Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasibsebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya (dalam rangka riksa)

2. AKBP Wahyu Hidayat Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya (dalam rangka riksa)

3. AKBP Malvino Edward Yusticia Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya (dalam rangka riksa)

4. Kompol Jamalinus Laba Pandapotan Nababan Ps Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya (dalam rangka riksa)

5. Kompol Palti Raja Sinaga Kanit 2 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya (dalam rangka riksa)

6. AKP Edy Suprayitno Kanit 3 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pama Yanma Polda Metro Jaya (dalam rangka riksa)

7. Kompol David Richardo Hutasoit Kanit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya (dalam rangka riksa) 

8. AKP Derry Mulyadi Kanit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pama Yanma Polda Metro Jaya (dalam rangka riksa)

 

      
