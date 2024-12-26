Kabar Duka, Habib Umar bin Ahmad Al Hamid Meninggal Dunia

Kabar Duka Habib Umar bin Ahmad Al Hamid Meninggal Dunia (Foto : Tangkapan Layar/pemudanurulmusthofa,org)

JAKARTA - Kabar duka, Habib Umar bin Ahmad Al Hamid meninggal dunia. Informasi tersebut dilansir dari laman Pemuda Nurul Musthofa, Kamis (26/12/2024).

"Keluarga Besar Kami PMNM mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Habib Umar bin Ahmad Al Hamid," tulis laman tersebut seperti dikutip.



Pemuda Nurul Musofa pun mendoakan Habib Umar diterma amal ibadahnya di sisi Allah SWT.

"Semoga Allah SWT ampuni semua kesalahannya, diterima amal ibadahnya dan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surga. aaammiiiin. Bisyiril Al Fatihah..," tulis laman tersebut.

Hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut terkait meninggalnya Habib Umar.



(Angkasa Yudhistira)