Jadi Tersangka Kasus Harun Masiku, Hasto: PDI Perjuangan Hormati Keputusan KPK

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto akhirnya buka suara usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Menurutnya, partainya menghormati penetapan tersangka terkait kasus yang menyeret buronan Harun Masiku itu.

"Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK, Kami adalah warga negara yang taat hukum," kata Hasto yang direkam dalam sebuah video, Kamis (26/12/2024).

Menurutnya, selama ini sering berkomentar tentang kondisi demokrasi di Indonesia. Ia mengaku, mengetahui betul risiko terkait hal tersebut.

"Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana mata kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan, saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi," pungkasnya.

Sebelumnya, PDI-Perjuangan menduga ada upaya pemidanaan yang dipaksakan di balik penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Hasto ditetapkan tersangka kasus suap bersama Harun Masiku.



Hal ini disampaikan Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional PDIP, Ronny Talapessy dalam konferensi persnya di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).



"Kami menduga ada upaya pemidanaan yang dipaksakan/ kriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024," kata Ronny.