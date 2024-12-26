Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jasamarga Lakukan Contraflow di Tol Jagorawi KM 21 hingga KM 11 Arah Jakarta 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |16:17 WIB
Jasamarga Lakukan Contraflow di Tol Jagorawi KM 21 hingga KM 11 Arah Jakarta 
Contraflow di Tol Jagorawi KM 21 hingga KM 11 Arah Jakarta (foto: Jasamarga)
JAKARTA - PT Jasamarga memberlakukan contraflow di Ruas Tol Jagorawi mengarah ke Jakarta atas diskresi pihak kepolisian, mulai dari KM 21+850 hingga KM 11+700 pada Kamis (26/12/2024) sekira pukul 14.45 WIB.

"Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi rute perjalanan agar dapat mengoptimalkan rekayasa lalu lintas yang sedang berlaku," ujar Senior Manager Representative Office 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Alvin Andituahta Singarimbun dalam keterangannya.

Jasamarga juga mengimbau pengguna jalan untuk dapat memastikan kecukupan saldo kartu elektronik sebelum memulai perjalanan untuk menghindari kepadatan ketika bertransaksi di gerbang tol. 

"Selalu patuhi rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas di lapangan. Perbarui informasi lalu lintas di jalan tol Jasa Marga Group melalui call center 24 jam Jasa Marga 14080 atau melalui aplikasi Travoy," ungkapnya.
 

(Awaludin)

      
