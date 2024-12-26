Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Tersangka Kasus Harun Masiku, Hasto Singgung 3 Periode

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |16:27 WIB
Jadi Tersangka Kasus Harun Masiku, Hasto Singgung 3 Periode
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyinggung soal tiga periode dalam sebuah video yang memuat responsnya usai ditetapkan tersangka oleh KPK. Awalnya, Hasto menyatakan selalu berpegang pada buku Cindy Adams dalam bernegara sebagai murid dari Bung Karno. 

"Inilah kitab perjuangan saya dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9," kata Hasto dalam sebuah video yang dilihat, Kamis (26/12/2024). 

"Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia Merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita," sambungnya. 

Kemudian, Hasto membahas soal adanya upaya tidak melakukan pemecatan terhadap pihak yang ambisi dalam berkuasa dengan memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode. 

 

Halaman:
1 2
      
