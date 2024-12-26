61.900 Kendaraan Kembali ke Jakarta pada Ke-5 Operasi Lilin Pengamanan Nataru

JAKARTA - Puluhan ribu kendaraan kembali ke Jakarta setelah melakukan perjalanan mudik pada momen libur natal. Bahkan, jumlah yang masuk lebih banyak dibandingkan jumlah kendaraan yang keluar Jakarta.

Juru Bicara Divhumas Polri, Kombes Syamsu Ridwan mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun pada hari ke-5 operasi lilin pengamanan nataru atau pada 25 Desember 2024, sebanyak 61.900 kendaraan masuk ke Jakarta melalui sejumlah gerbang tol (GT).

"Peningkatan volume kendaraan, terutama arus balik, menunjukkan adanya pergerakan masyarakat yang mulai kembali ke Jakarta. Kondisi ini tetap terpantau terkendali," kata Syamsu kepada wartawan, Rabu (26/12/2024).

Jumlah tersebut, kata Syamsu, tidak sebanyak jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta pada pelaksanaan operasi lilin hari keempat, yakni mencapai 131.461.