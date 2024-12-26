Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sekjen PDIP Hasto: Masuk Penjara Bagian Pengorbanan Cita-Cita

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |16:50 WIB
Sekjen PDIP Hasto: Masuk Penjara Bagian Pengorbanan Cita-Cita
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto (foto: dok ist)
JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, terkait pergantian antar-waktu Harun Masiku. 

Ia menyatakan, tidak akan menyerah terhadap intimidasi yang datang kepadanya. Ia dan PDIP telah menyiapkan risiko terburuk.

“Kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk,” kata Hasto dalam tayangan video yang diterima, Kamis (26/12/2024).

Hasto kemudian mengutip Bung Karno yang menyebutkan, bahwa masuk penjara merupakan bagian dari pengorbanan cita-cita. Oleh karena itu, ia meminta seluruh kader PDIP tidak takut untuk menyuarakan kebenaran.

“Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu, jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” jelas dia.

 

