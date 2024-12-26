Polri Catat 167 Kecelakaan Terjadi saat Operasi Lilin Pengamanan Nataru Hari Ke-5

JAKARTA - Polri mencatat sebanyak 167 kecelakaan lalu lintas (laka lantas) terjadi saat operasi lilin pengamanan natal dan tahun baru (nataru) hari kelima, atau pada 25 Desember 2024.

“Selama lima hari pelaksanaan, tercatat 167 kejadian kecealakaan lalu lintas,” kata Juru Bicara Divhumas Polri, Kombes Syamsu Ridwan kepada wartawan, Kamis (26/12/2024).

Syamsu tidak merinci peristiwa tersebut terjadi kapan dan di mana. Namun dari ratusan kejadian laka lantas itu, Syamsu mengatakan, sebanyak 34 orang meninggal dunia, dan 24 lainnya mengalami luka berat.

“Dan luka ringan sebanyak 203 orang,” katanya.