1,3 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek, Lebih Rendah Dibanding Tahun Lalu

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 1.332.878 kendaraan meninggalkan wilayah Jabodetabek pada Libur Nataru periode 18-25 Desember 2024. Jumlah itu merupakan angka kumulatif arus lalin dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (menuju arah Merak), GT Ciawi (menuju arah Puncak), GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung).

Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, menyebut Lisye Octaviana jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek musim liburan Natal 2024 lebih rendah ketimbang tahun lalu.

"Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat 18,2% jika dibandingkan lalin normal 1.127.730 kendaraan. Jika dibandingkan dengan periode Natal 2023, total volume lalin ini lebih rendah 6,5% 1.425.830 kendaraan," kata Lisye dalam keterangan, Kamis (26/12/2024).

Untuk distribusi lalin meninggalkan Jabotabek menuju ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 632.534 kendaraan (47,46%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 403.221 kendaraan (30,25%) menuju arah Barat (Merak), dan 297.123 kendaraan (22,29%) menuju arah Selatan (Puncak).

Sedangkan, khusus pada libur Natal, Rabu kemarin, lalin meninggalkan Jabotabek di empat gerbang tol utama tercatat mencapai 162.780 kendaraan atau meningkat 21,7% dari lalin normal 133.725 kendaraan.

Pihaknya juga mencatat adanya peningkatan kendaraan menuju arah Timur yaitu Trans Jawa dan Bandung pada Rabu (25/12) di GT Cikampek Utama, sebanyak 48.287 kendaraan meningkat 84,3% dari lalin normal 26.199 kendaraan dan GT Kalihurip Utama sebanyak 35.900 kendaraan meningkat 33,7% dari lalin normal 26.854 kendaraan.

“Dengan melihat peningkatan volume kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabotabek menuju arah Timur dan Selatan, Jasa Marga memastikan kesiapan layanan operasi jalan tol Jasa Marga Group berjalan dengan optimal," katanya.

"Terutama di ruas jalan tol yang berpotensi menjadi destinasi wisata favorit pengguna jalan saat libur panjang di antaranya Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Cipularang untuk ke arah Trans Jawa dan Bandung serta Jalan Tol Jagorawi untuk ke arah Puncak,” sambungnya.