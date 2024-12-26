Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Respons Mahfud MD soal Hasto Tersangka KPK: Biar Dipertanggungjawabkan Secara Hukum

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |18:08 WIB
Respons Mahfud MD soal Hasto Tersangka KPK: Biar Dipertanggungjawabkan Secara Hukum
Mahfud MD merespons penetapan Hasto sebagai tersangka (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tak ingin berspekulasi ihwal penetapan terdangka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

1. Kewenangan KPK

Mahfud menegaskan penetapan tersangka terhadap Hasto merupakan kewenangan lembaga antirasuah sebagai institusi penegak hukum. Ia pun mempersilahkan KPK menjalani tanggung jawab menegakan hukum secara transparan.

"Saya enggak punya pandangan (politisasi hukum). Itu wewenang KPK, wewenang penegak hukum. Biar dipertanggungjawabkan secara hukum, secara transparan," terang Mahfud saat ditemui di Kantor MMD Initiative, Jalan Kramat VI, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2024).

2. Tanggung Jawab ke Publik

Mahfud pun tak persoalkan sejumlah pihak yang beranggapan kasus tersebut sebagai bentuk politisasi hukum. Namun, ia menegaskan bahwa anggapan itu perlu di pertanggungjawabkan kepada publik.

"Kalau itu dianggap politik, ya silakan saja dipertanggung jawabkan kepada publik," terang Mahfud.

3. Penetapan Hasto Tersangka

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengungkapkan peran Hasto merupakan pihak yang menentukan lokasi buronan Harun Masiku tersebut maju dalam dapil mana saat pileg 2019 lalu.

"Saudara HK menempatkan Harun Masiku pada Dapil 1 Sumsel padahal Sdr. Harun Masiku berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan," kata Setyo saat konferensi pers penetapan tersangka Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Selasa 24 Desember 2024. 

 

