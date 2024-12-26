Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jasamarga Tutup Contraflow KM 44 Sampai KM 41 Tol Jagorawi Arah Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |19:01 WIB
Jasamarga Tutup Contraflow KM 44 Sampai KM 41 Tol Jagorawi Arah Jakarta
Contraflow KM 44 Sampai KM 41 Tol Jagorawi Arah Jakarta Ditutup (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Arus Lalu lintas Ruas Tol Jagorawi arah Jakarta sudah kembali normal dan atas diskresi Kepolisian, contraflow dari KM 44+600 sampai dengan KM 41+200 Ruas Tol Jagorawi arah Jakarta ditutup pada Kamis (26/12/2024) pukul 17.15 WIB. 

"Jasamarga mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi rute perjalanan agar dapat mengoptimalkan rekayasa lalu lintas yang sedang berlaku," kata Senior Manager Representative Office 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Alvin Andituahta Singarimbun.

Jasamarga juga mengimbau pengguna jalan untuk dapat memastikan kecukupan saldo kartu elektronik sebelum memulai perjalanan untuk menghindari kepadatan ketika bertransaksi di gerbang tol. Selalu patuhi rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas di lapangan. 

"Perbarui informasi lalu lintas di jalan tol Jasa Marga Group melalui call center 24 jam Jasa Marga 14080 atau melalui aplikasi Travoy," ungkapnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/482/3192538//olahraga-7Zdq_large.jpg
4 Rekomendasi Olahraga yang Tepat Usai Perayaan Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191836//tol_macet-vyH3_large.jpg
Lalin Padat di Hari Natal, Contraflow Tol Jakarta–Cikampek Kembali Diberlakukan Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/337/3168312//contraflow_diberlakukan_di_tol_japek_arah_jakarta-9tms_large.jpg
Arus Balik Libur Maulid Nabi, Contraflow Diberlakukan di Tol Japek Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/338/3151252//170593_kendaraan_kembali_ke_jabotabek_pada_28_29_juni_2025-IgN7_large.jpg
170.593 Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada 28-29 Juni 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151034//tol_regional_nusantara_meningkat-Amyk_large.JPG
Long Weekend, Tol Regional Nusantara Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/338/3149228//viral_mobil_tak_bayar_tol_dua_kali_di_depok_polisi_telusuri_pemiliknya-Xm9M_large.jpg
Viral Mobil Tak Bayar Tol Dua Kali di Depok, Polisi Telusuri Pemiliknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement