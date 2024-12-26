Jasamarga Tutup Contraflow KM 44 Sampai KM 41 Tol Jagorawi Arah Jakarta

Contraflow KM 44 Sampai KM 41 Tol Jagorawi Arah Jakarta Ditutup (foto: dok ist)

JAKARTA - Arus Lalu lintas Ruas Tol Jagorawi arah Jakarta sudah kembali normal dan atas diskresi Kepolisian, contraflow dari KM 44+600 sampai dengan KM 41+200 Ruas Tol Jagorawi arah Jakarta ditutup pada Kamis (26/12/2024) pukul 17.15 WIB.

"Jasamarga mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi rute perjalanan agar dapat mengoptimalkan rekayasa lalu lintas yang sedang berlaku," kata Senior Manager Representative Office 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Alvin Andituahta Singarimbun.

Jasamarga juga mengimbau pengguna jalan untuk dapat memastikan kecukupan saldo kartu elektronik sebelum memulai perjalanan untuk menghindari kepadatan ketika bertransaksi di gerbang tol. Selalu patuhi rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas di lapangan.

"Perbarui informasi lalu lintas di jalan tol Jasa Marga Group melalui call center 24 jam Jasa Marga 14080 atau melalui aplikasi Travoy," ungkapnya.

(Awaludin)