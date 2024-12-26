Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Hasto Paham Resiko Bersuara Kritis

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto turut angkat bicara ihwal ditetapkan tersangka terkait kasus Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia pun memahami resiko bersuara kritis.

"Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana mata kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan, saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi," kata Hasto dalam keterangan video kepada awak media, Kamis (26/12/2024).

Kendati demikian, Hasto mengikuti Bung Karno seperti yang dituliskam dalam buku Cindy Adams. Menurutnya, seluruh kader PDI-Perjuangan tengah memasuki tahap bab 9.

"Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita," kata Hasto.

Hasto mengatakan, hal itu merupakan nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI-Perjuangan. Lantas, Hasto pun menyinggung sosok yang punya ambisi keuasaan dengan menabrak konstotusi untuk memperpanjang masa jabatan 3 periode.