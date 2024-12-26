Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

LSI Denny JA: Sentimen Negatif untuk Pilkada Dipilih DPRD

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |20:50 WIB
LSI Denny JA: Sentimen Negatif untuk Pilkada Dipilih DPRD
DPRD Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A


JAKARTA - Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI Denny JA) menilai, jelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming sangat mengesankan publik. Hal itu diungkapkan pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali dalam paparan riset catatan akhir tahun 2024.

"Sentimen publik amat positif. Namun ada satu sentimen negatif yakni terkait sistem Pilkada," kata Denny Januar Ali dalam keterangannya, Kamis (26/12/2024).

Menurutnya, di tahun pertamanya sebagai pemimpin, Prabowo meluncurkan banyak program utama menyasar sektor strategis. LSI Denny JA pun menganalisis opini publik dengan menggunakan pendekatan berbasis teknologi. Riset ini membatasi delapan isu di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, tenaga kerja, sosial, dan politik.

LSI Denny JA menemukan tujuh program yang didukung sentimen positif. Sementara satu program mendapat tantangan signifikan dari publik.

Pertama, pogram perbaikan kesehatan ibu hamil dan menyusui melalui bantuan gizi, dengan frekuensi percakapan 2.505 meraih sentimen positif sebesar 53,7 persen dan negatif 46,3 persen. Program ini diapresiasi karena menyasar kelompok rentan, yaitu ibu hamil dan anak. Namun, kritik muncul terkait realisasi di lapangan, terutama di daerah terpencil.

Kedua, program target swasembada pangan dengan mencetak sawah 4 juta hektare dalam 3-4 tahun. Dengan frekuensi percakapan 7.922, meraih sentimen positif 70,0 persen dan negatif 30,0 persen. Publik optimistis dengan potensi program ini untuk meningkatkan ketahanan pangan. Meski, skeptisisme tetap ada terkait efisiensi anggaran dan target yang ambisius.

Ketiga, program alokasi anggaran besar untuk kesejahteraan guru dan rehabilitasi sekolah dengan frekuensi percakapan 17.925. Memiliki sentimen positif: 71,6 persen dan negatif 28,4 persen. Dukungan kuat muncul dari masyarakat, khususnya terkait kesejahteraan guru. Tantangan utamanya adalah memastikan keadilan distribusi anggaran.

 

      
