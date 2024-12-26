Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Beredar Isu Bakal Dilantik Menjadi Jaksa Agung, Mahfud MD: Hoax!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |20:53 WIB
Beredar Isu Bakal Dilantik Menjadi Jaksa Agung, Mahfud MD: Hoax!
Eks Menko Polhukam Mahfud MD (foto: Okezone)
JAKARTA - Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD membantah terkait dirinya bakal dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Jaksa Agung RI menggantikan ST Burhanuddin.

Hal itu ia sampaikan melalui akun X-nya @mohmahfudmd Kamis (26/12/2024). Mahfud MD juga mengunggah sebuah foto terkait pemberitaan dirinya akan dilantik sebagai Jaksa Agung.

“Dengan segala hormat, saya sampaikan bahwa berita di bawah ini hoax,” tulis Mahfud MD di akun X-nya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebutkan, bahwa isu dirinya dilantik menjadi Jaksa Agung berasal dari sumber yang tidak akurat. 

Hoax Mahfud MD Jaksa Agung
