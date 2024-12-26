Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Diyakini Punya Alat Bukti Baru di Kasus Harun Masiku

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |21:44 WIB
KPK Diyakini Punya Alat Bukti Baru di Kasus Harun Masiku
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo (foto: dok tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo meyakini KPK telah memiliki alat bukti baru dalam kasus Harun Masiku. Sehingga, sejumlah pihak yang diduga terlibat telah ditetapkan menjadi tersangka.

Apalagi, KPK juga telah menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap kepada KPU, terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Periode 2019-2024. Selain itu, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly juga telah dicekal ke luar negeri.

“Saya pikir ketika kemudian terakhir kita lihat Pak Hasto dan kemudian Pak Yasonna juga diperiksa. Jadi kalau dalam hukum itu kan berarti kan mempunyai alat bukti baru ya, ada keterangan saksi, ada alat bukti dan sebagainya,” kata Yudi dalam dialog INTERUPSI dengan tema Sengketa Pilkada Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka, Kamis (26/12/2024).

Yudi mengatakan, bahwa jika berbicara mengenai kasus Harun Masiku maka akan terus berkembang. “Kalau kita bicara mengenai kasus kan tentu selalu berkembang, nggak hanya mati di dalam suatu perkara. Apalagi perkara ini kan masih hidup dengan perkaranya Harun Masiku,” bebernya.

Yudi juga menjelaskan, bahwa meski KPK belakangan ini menghadapi tantangan internal, mekanisme penegakan hukum di lembaga tersebut masih berjalan dengan baik. Proses seperti gelar perkara tetap melibatkan pimpinan dan jajaran terkait, sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada analisis menyeluruh dari berbagai pihak.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188869//sekjen_pdip_hasto_kristiyanto-k9pW_large.jpg
Hasto: Saya Tak Mau Jadi Pejabat Negara, Godaannya Terlalu Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175420//pdip-hy4S_large.jpg
Hasto: Partai yang Besar Tidak Cukup Hanya Memiliki Ide dan Massa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163132//pdip-cyQ8_large.jpg
Hasto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDIP, Dapat Tugas Khusus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162779//ketum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri_dan_sekjen_hasto-ToLF_large.jpg
Ini Momen Megawati saat Tunjuk Hasto Kembali Jadi Sekjen PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162762//sekjen_pdip_hasto_kristiyanto-0bVa_large.jpg
Breaking News! Hasto Kristiyanto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDI Perjuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160955//kpk-GkmF_large.jpg
Terima Informasi Lokasi Harun Masiku, KPK: Sedang Kita Cari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement