HOME NEWS NASIONAL

PDIP Sebut Hasto Bikin Puluhan Video Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |22:32 WIB
PDIP Sebut Hasto Bikin Puluhan Video Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara
Juru bicara PDIP Guntur Romli (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Juru bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli menyebut, sekretaris jenderal (sekjen) partainya, Hasto Kristiyanto, telah membuat puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Ia meyakini, puluhan video itu akan menggemparkan publik dan mengubah peta pemberantasan korupsi di tanah air.

Hal itu disampaikan Guntur dalam program Interupsi bertajuk"Sengketa Pilkada Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka," yang disiarkan oleh iNews TV, Kamis (26/12/2024). Dalam acara itu, Guntur memastikan bajwa Hasti masih berada di tanah air dan tak bepergian ke luar negeri.

"Ya tentu saja masih di Indonesia, nggak kemana-mana. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif," kata Guntur dalam forum tersebut.

Lantas, Guntur pun menyampaikan, Hasto telah membuat puluhan video yang akan mengungkap dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Ia menjelaskan, video itu merupakan lanjutan dari pernyataan Hasto kali pertama bersuara usai ditetapkan tersangka oleh KPK yang dirilis Kamis (26/12/2024).

"Yang menarik adalah, Mas Hasto telah membuat puluhan video, itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama. Akan ada lanjutan puluhan video yang juga disitu akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi," kata Guntur.

 

Halaman:
1 2
      
