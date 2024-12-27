Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Sebut Hasto Berpeluang Ajukan Praperadilan Status Tersangka KPK

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |06:38 WIB
PDIP Sebut Hasto Berpeluang Ajukan Praperadilan Status Tersangka KPK
Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli. Foto: Tangkapan Layar.
A
A
A

JAKARTA - Politisi PDI-Perjuangan Mohamad Guntur Romli mengatakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto bakal menempuh upaya hukum pasca ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita lihat, tetapi upaya hukum itu akan dilakukan," kata Guntur dalam program Interupsi bertajuk "Sengketa Pilkada Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka," yang disiarkan oleh iNews TV, Kamis (26/12/2024) malam.

Guntur menyampaikan, upaya hukum atas penetapan tersangka Hasto itu tengah disiapkan oleh tim pembela hukum Sekjen PDI-Perjuangan. "Dan itu sedang disiapkan oleh tim pembela hukumnya, Sekjen PDIP," ujarnya. 

Lebih lanjut, Guntur menyampaikan bahwa Hasto masih menduduki Sekjen PDI-Perjuangan meski telah berstatus tersangka. Ia menyebut, Hasto masih menjalankan tugas kesekjenan partai hingga saat ini.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
