KPK Disebut Tak Lakukan Politisasi Terkait Penetapan Tersangka Hasto

JAKARTA - Penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK disebut tak ada unsur politisasi. Dengan demikian, hal tersebut merupakan murni penegakan hukum.

Hal itu disampaikan oleh Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand), Prof Dr Asrinaldi.

"Status tersebut sebenarnya sudah sejak lama terindikasi, tetapi karena waktu itu barangkali banyak pertimbangan, PDIP sebagai partai penguasa, kemudian Jokowi, kader sebagai Presiden, ya tentu pertimbangan-pertimbangan itu juga membuat KPK tidak independen dalam bekerja," kata Asrinaldi saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Menurutnya, penetapan Hasto tersebut justru menjadi salah satu wujud profesionalisme dari lembaga antirasuah.

Bahkan, kata Asrinaldi, langkah yang diambil KPK ini sejalan dengan komitmen Pemerintah yang serius dalam rangka memberantas praktik korupsi di Indonesia.

"Ini kan membuktikan bahwa Presiden Prabowo Subianto melakukan bersih-bersih semua kasus dalam konteks korupsi," ujarnya.

1. KPK Tetapkan Hasto sebagai Tersangka

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga melakukan perintangan penyidikan kasus yang menjerat Harun Masiku.

"Dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan yaitu dengan sengaja mencegah merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan tersangka Saeful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F," kata Setyo dalam jumpa pers, Selasa (24/12/2024).

2. Peran Hasto Diungkap

Setyo menjelaskan bahwa Hasto memerintahkan pegawainya agar Harun Masiku merendam handphonenya dan melarikan diri.