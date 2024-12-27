Fakta-Fakta Mahasiswi di Yogyakarta Disiram Air Keras oleh Mantan Pacar, Motifnya Sakit Hati

JAKARTA - Peristiwa nahas menimpa NH (23), seorang Mahasiswi perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Pasalnya, Ia disiram air keras dibagian wajah usai Ibadah Misa Natal oleh mantan pacarnya sendiri berinisial B (25).

1. Polisi tangkap pelaku

Polisi akhirnya berhasil menangkap dua orang pelaku, yang salah satunya adalah mantan pacar korban. Diduga motif pelaku akibat sakit hati lantaran diputus cintanya.

2. Pelaku berjumlah 2 orang

Dengan tangan terborgol, B (25) warga asal Ketapang, Kalimantan Barat dan S (26), warga asal Kuningan, Jawa Barat ditangkap petugas ke Satreskrim Polresta Yogyakarta. Keduanya ditangkap polisi di dua lokasi berlainan, lantaran terlibat aksi penyiraman air keras terhadap NH (23), seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta asal Ketapang.

Akibat peristiwa tersebut, korban yang hendak menunaikan ibadat misa Natal, menderita luka cukup parah di bagian wajah, hingga ke badan bagian atas.

3. Motif pelaku sakit hati ke korban

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Probo Satrio mengatakan, motif pelaku melakukan penyiraman air keras lantaran sakit hati, pelaku B yang telah menjalin hubungan asmara dengan korban selama 3 tahun tak terima diputus cintanya.

"Pelaku B kemudian mencari orang yang bisa dibayar untuk membalaskan sakit hatinya, melalui postingan di media sosial, dan ditanggapi dan disanggupi oleh pelaku S dengan kompensasi bayaran sebesar Rp7 juta," kata Probo kepada wartawan, Kamis (26/12/2024).