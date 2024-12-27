Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fakta-Fakta Mahasiswi di Yogyakarta Disiram Air Keras oleh Mantan Pacar, Motifnya Sakit Hati

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |07:16 WIB
Fakta-Fakta Mahasiswi di Yogyakarta Disiram Air Keras oleh Mantan Pacar, Motifnya Sakit Hati
Ilustrasi Mahasiswi Jadi Korban Penyiraman Air Keras. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Peristiwa nahas menimpa NH (23), seorang Mahasiswi perguruan tinggi  swasta di Yogyakarta. Pasalnya, Ia disiram air keras dibagian wajah usai Ibadah Misa Natal oleh mantan pacarnya sendiri berinisial B (25). 

1. Polisi tangkap pelaku 

Polisi akhirnya berhasil menangkap dua orang pelaku, yang salah satunya adalah mantan pacar korban. Diduga motif pelaku akibat sakit hati lantaran diputus cintanya.

2. Pelaku berjumlah 2 orang 

Dengan tangan terborgol, B (25) warga asal Ketapang, Kalimantan Barat dan S (26), warga asal Kuningan, Jawa Barat ditangkap petugas ke Satreskrim Polresta Yogyakarta. Keduanya ditangkap polisi di dua lokasi berlainan, lantaran terlibat aksi penyiraman air keras terhadap NH (23), seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta asal Ketapang. 

Akibat peristiwa tersebut, korban yang hendak menunaikan ibadat misa Natal, menderita luka cukup parah di bagian wajah, hingga ke badan bagian atas.

3. Motif pelaku sakit hati ke korban 

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Probo Satrio mengatakan, motif pelaku melakukan penyiraman air keras lantaran sakit hati, pelaku B yang telah menjalin hubungan asmara dengan korban selama 3 tahun tak terima diputus cintanya.

"Pelaku B kemudian mencari orang yang bisa dibayar untuk membalaskan sakit hatinya, melalui postingan di media sosial, dan ditanggapi dan disanggupi oleh pelaku S dengan kompensasi bayaran sebesar Rp7 juta," kata Probo kepada wartawan, Kamis (26/12/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/338/3067212/air_keras-Tnk3_large.jpg
Dendam Kesumat Matanya Buta, Ini Peran 3 Tersangka Siram Air Keras ke Polisi di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/338/3059044/polres_metro_jakarta_barat_jumpa_pers-Oq6r_large.jpeg
Polisi Ungkap Motif Pria yang Siram Air Keras ke Pasutri di Cengkareng 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191998//viral-r6Og_large.jpg
Viral! Sejumlah Orang di Pulogadung Jaktim Siram Air Keras ke Petugas Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160313//siswa_disiram_air_keras-vcBa_large.jpg
Sadis, Pelajar SMK di Jakut Siram Air Keras ke Siswa Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/525/3142888//penyiraman_air_keras_ibu_dan_anak_di_sukabumi_terungkap_pelakunya_pacar_virtual_korban-2NYL_large.jpg
Penyiraman Air Keras Ibu dan Anak di Sukabumi Terungkap, Pelakunya Pacar Virtual Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/338/3094829//cctv_penyiraman_air_keras-W5Vq_large.JPG
Terekam CCTV, Wanita Muda di Bekasi Disiram Air Keras hingga Terluka Bakar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement