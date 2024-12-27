Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Mahasiswi UPI Tewas Bersimbah Darah di Gedung Gymnasium

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |08:59 WIB
JAKARTA - AM (21), seorang Mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ditemukan tewas bersimbah darah di Gedung Gymnasium area kampus, pada, Kamis, 26 Desember 2024. Korban diduga terjatuh dari lantai dua, sehingga menyebabkan luka pada bagian kepala. 

1. Polisi gali motif dan kronologi 

Polsek Sukasari menyatakan bahwa kini pihaknya sedang mendalami kronologi, latar belakang, dan motif mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berinisial AM (21) tewas mengenaskan. 

Kapolsek Sukasari AKP Ni Wayan Mirasni mengatakan, belum bisa mengungkapkan penyebab atau latar belakang kejadian hingga korban ditemukan tewas berlumuran darah di Gedung Gymnasium.

"Untuk dugaan awal (penyebab korban tewas) belum bisa didalami. Soalnya kami belum tahun temannya siapa, ada permasalahan apa. Orang tua permasalah apa. Kami cari. Pendalaman," kata Kapolsek Sukasari, dikutip, Jumat (27/12/2024). 

2. Polisi gelar olah TKP 

Kapolsek Sukasari, AKP Ni Wayan Mirasni mengatakan, petugas Inafis Polrestabes Bandung dan Polsek Sukasari telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi kejadian. Setelah olah TKP selesai, jenazah korban dibawa ke RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung.

3. Pihak UPI buka suara kematian Mahasiswinya 

Kepala Kantor Hubungan Masyarakat (Humas) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Suhendra MEd PhD membenarkan peristiwa yang dialami salah satu mahasiswi UPI berinisial AM tersebut.

"Peristiwana leres (Peristiwanya benar). Tapi latar belakang kejadianna (kejadiannya) nuju dipaluruh (sedang ditelusuri). Saya sedang berkoordinasi dengan tim K3 UPI," kata Kepala Kantor Humas UPI.

"Saya baru berkoordinasi dengan Tim UPT K3 UPI. Kepala UPT K3 menyatakan benar ada seorang mahasiswi UPI yang terjatuh dari Lantai 2 Gedung Gymnasium. Saat ini tim dari kepolisian sedang menyelidiki kejadian tersebut dan menurut kabar jenazah dibawa RS Sartika Asih. Sementara itu berita dari kami," ujar Prof Suhendra.

 

Halaman:
1 2
      
