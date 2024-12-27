Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Sebut Jumlah Kejahatan dan Kecelakaan Lalu Lintas Saat Nataru 2024 Menurun

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |13:02 WIB
Kapolri Sebut Jumlah Kejahatan dan Kecelakaan Lalu Lintas Saat Nataru 2024 Menurun
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa jumlah kejahatan dan kecelakaan saat momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 menurun, jika dibandingkan dengan tahun lalu. 

"Sehingga dari hasil laporan masing masing saya lihat angkanya cukup terkendali, baik jumlah kejahatan, kemudian juga jumlah kecelakaan yang terjadi," kata Sigit di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Jumat (27/12/2024).

Bahkan berdasarkan laporan personel yang bertugas, Sigit mengatakan, tidak ada kejahatan menonjol selama rangkaian kegiatan ibadah Natal.

"Dan juga rangkaian kegiatan ibadah yang tadi dilaporkan yang semuanya tidak ada kejadian yang menonjol. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih," ucapnya.

Sigit meminta kepada jajarannya untuk mempertahankan keberhasilan tersebut, hingga pelaksanaan operasi lilin 2024 pengamanan Nataru selesai dilaksanakan.

 

