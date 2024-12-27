Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cegah Aksi Pemalakan, Kapolri Instruksikan Jajaran Sweeping di Jalur Tikus Saat Libur Nataru

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |13:11 WIB
Cegah Aksi Pemalakan, Kapolri Instruksikan Jajaran Sweeping di Jalur Tikus Saat Libur Nataru
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan kelancaran arus lalu lintas khususnya jalur-jalur yang menuju destinasi wisata selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Saya ingatkan kepada rekan-rekan bahwa kalau kita lihat tren artinya ada potensi peningkatan jumlah masyarakat yang akan masuk ke wilayah jalur wisata karena memang kemungkinan pergerakan terjadi untuk masyarakat di wilayah Jawa Barat maupun dari luar Jakarta yang akan masuk ke wilayah-wilayah wisata di Jawa Barat,” kata Sigit usai melakukan pengecekan Tol Jakarta-Cikampek, di Rest Area KM 57, Jumat (27/12/2024).

Sigit juga menginstruksikan menggelar sweeping di jalur-jalur alternatif atau tikus, terutama saat puncak arus Nataru. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi gangguan keamanan, seperti pemalakan, yang sempat dilaporkan terjadi di beberapa titik. 

“Oleh karena itu mohon untuk dipersiapkan dengan baik khususnya jalur-jalur yang akan menuju dan akan ada potensi terjadinya kemacetan yang luar biasa. Dan kecenderungan masyarakat untuk melalui jalur-jalur tikus. Oleh karena itu tadi kita minta untuk dilaksanakan sweeping khususnya di saat terjadi puncak arus, karena dari laporan yang ada memang sempat terjadi potensi ada pemalakan,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192674/kapolri_jenderal_listyo_sigit-DQ3Y_large.jpeg
Kapolri Tegaskan Terus Dukung Program Strategis Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192642/kapolri_jenderal_listyo_sigit-DgcI_large.jpeg
Kapolri Minta Maaf, Minta Terus Dikoreksi hingga Janji Perbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192639/as_sdm_polri_irjen_anwar-gunw_large.jpg
Kapolri Minta Lulusan Siswa SMA KTB Masuk Harvard University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191704/kapolri_jenderal_listyo_sigit-YCr3_large.jpg
Gandeng Semua Pihak Amankan Nataru, Kapolri: Wujud Bhinneka Tunggal Ika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191426/kapolri-bxRD_large.jpg
Kapolri Ingatkan Kesiapsiagaan Bencana saat Pengamanan Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189166/kapolri_tinjau_pembersihan_masjid_dan_sd_di_aceh_tamiang-XTdI_large.jpg
Kapolri Tinjau Pembersihan SD hingga Masjid Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement