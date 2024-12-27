Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Dana CSR BI, KPK Panggil 2 Anggota DPR RI Heri Gunawan dan Satori

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |13:21 WIB
Kasus Dana CSR BI, KPK Panggil 2 Anggota DPR RI Heri Gunawan dan Satori
Ilustrasi 2 Anggota DPR Diperiksa KPK. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap dua Anggota DPR RI terkait kasus dugaan korupsi penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). 

Dua orang tersebut berinisial HG dan ST. Berdasarkan informasi yang diterima, dua anggota DPR yang dimaksud adalah Heri Gunawan dan Satori. 

"Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan terkait dugaan dana CSR di Bank Indonesia," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya, Jumat (27/12/2024). 

Belum diketahui materi apa yang akan digali keterangan dari dua anggota dewan tersebut. Tessa hanya menyebutkan, pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. 

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Bank Indonesia (BI) pada Senin, 16 Desember 2024, malam. Penggeledahan tersebut, salah satunya menyasar ruangan Gubernur BI, Perry Warjiyo. 

"Di sana ada beberapa ruangan yang kita geledah, diantaranya adalah ruang Gubernur BI," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Rudi Setiawan, Selasa, 17 Desember 2024. 

Selanjutnya, KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor OJK. Dimana dalam operasi tersebut, salah satunya menyasar ruangan direktorat pada OJK. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179202/menas-bta8_large.jpg
KPK Telusuri Dugaan Menas Erwin Beli Rumah Mewah dengan Uang Hasil Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179041/budi-mtQ7_large.jpg
KPK Sita Uang dalam Valuta Asing saat Periksa Biro Haji di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178893/rudy-KBpy_large.jpg
Berkas Lengkap, KPK Segera Sidangkan Bos Tambang Rudy Ong Terkait Korupsi IUP Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178451/sherly_tjoanda_laos-gGSc_large.jpg
Gubernur Sherly Tjoanda Sambangi KPK, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177872/yudi-sHfU_large.jpg
Yudi Purnomo Tolak Kembali ke KPK, Pilih Jadi Kritikus Tajam dari Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177533/budi-It1s_large.jpg
KPK Telisik Kesaksian Gubernur Kalbar Ria Norsan Dalam Kasus Korupsi Jalan Mempawah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement