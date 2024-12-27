Kapolri ke Jajaran: Antisipasi Lonjakan Wisatawan Saat Perayaan Tahun Baru di Wilayah Jabar

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan kepada jajarannya, untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan dan kendaraan yang hendak berwisata ke wilayah Jawa Barat (Jabar) saat perayaan malam Tahun Baru 2025.

"Tentunya menjadi perhatian bagi rekan-rekan, khususnya Jawa Barat bahwa kemungkinan masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan khususnya merayakan puncak tahun baru, ini tentunya akan meningkat," kata Sigit di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Jumat (27/12/2024).

Terlebih, kata Sigit, Jabar merupakan wilayah yang terjangkau dan memiliki banyak jumlah destinasi wisata. Karena itu, Sigit meminta kepada jajaran untuk bersiap mengantisipasi terjadinya lonjakan wisatawan.

"Karena memang kalau kita lihat jumlah masyarakat yang berada di wilayah provinsi ini tentunya lebih banyak dari yang biasanya. Tentunya ini akan berdampak kepada jalur-jalur arteri yang mengarah ke tempat-tempat wisata," katanya.