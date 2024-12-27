Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri ke Jajaran: Antisipasi Lonjakan Wisatawan Saat Perayaan Tahun Baru di Wilayah Jabar

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |13:30 WIB
Kapolri ke Jajaran: Antisipasi Lonjakan Wisatawan Saat Perayaan Tahun Baru di Wilayah Jabar
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan kepada jajarannya, untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan dan kendaraan yang hendak berwisata ke wilayah Jawa Barat (Jabar) saat perayaan malam Tahun Baru 2025.

"Tentunya menjadi perhatian bagi rekan-rekan, khususnya Jawa Barat bahwa kemungkinan masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan khususnya merayakan puncak tahun baru, ini tentunya akan meningkat," kata Sigit di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Jumat (27/12/2024).

Terlebih, kata Sigit, Jabar merupakan wilayah yang terjangkau dan memiliki banyak jumlah destinasi wisata. Karena itu, Sigit meminta kepada jajaran untuk bersiap mengantisipasi terjadinya lonjakan wisatawan.  

"Karena memang kalau kita lihat jumlah masyarakat yang berada di wilayah provinsi ini tentunya lebih banyak dari yang biasanya. Tentunya ini akan berdampak kepada jalur-jalur arteri yang mengarah ke tempat-tempat wisata," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192674/kapolri_jenderal_listyo_sigit-DQ3Y_large.jpeg
Kapolri Tegaskan Terus Dukung Program Strategis Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192642/kapolri_jenderal_listyo_sigit-DgcI_large.jpeg
Kapolri Minta Maaf, Minta Terus Dikoreksi hingga Janji Perbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192639/as_sdm_polri_irjen_anwar-gunw_large.jpg
Kapolri Minta Lulusan Siswa SMA KTB Masuk Harvard University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191704/kapolri_jenderal_listyo_sigit-YCr3_large.jpg
Gandeng Semua Pihak Amankan Nataru, Kapolri: Wujud Bhinneka Tunggal Ika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191426/kapolri-bxRD_large.jpg
Kapolri Ingatkan Kesiapsiagaan Bencana saat Pengamanan Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189166/kapolri_tinjau_pembersihan_masjid_dan_sd_di_aceh_tamiang-XTdI_large.jpg
Kapolri Tinjau Pembersihan SD hingga Masjid Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement