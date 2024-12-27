Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaksa Ajukan Banding atas Vonis Ringan Harvey Moeis

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |14:29 WIB
Jaksa Ajukan Banding atas Vonis Ringan Harvey Moeis
Harvey Moeis (Foto: Ant)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding atas vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Tahun 2015-2022. 

Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Sutikno mengatakan, pihaknya juga mengajukan banding untuk terdakwa lain dalam kasus tersebut. Mereka Salah Suwito Gunawan, Robert Indiarto, Reza Andriansyah, dan Suparta. 

"Pada hari ini, Jumat tanggal 27 Desember 2024, penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah ijin usaha pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, menyatakan sikap atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa menyatakan upaya hukum Banding Perkara," kata Sutikno dalam keterangan resminya, Jumat (27/12/2024).

Adapun, JPU menuntut Harvey Moeis 12 tahun penjara, dengan uang pengganti Rp210 miliar subsider 6 tahun, dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun. Namun, hakim memvonis Harvey 6,5 tahun penjara, uang pengganti Rp210 miliar subsider 2 tahun, dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan. 

Kemudian, JPU menuntut Suwito Gunawan 14 tahun penjara, uang pengganti Rp2,2 triliun subsider 8 tahun, dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun. Namun, Suwito divonis 8 tahun penjara, uang pengganti Rp2,2 triliun subsider 6 tahun, dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179773/sandra_dewi-8g0f_large.jpg
Sandra Dewi Mendadak Cabut Gugatan Keberatan Perampasan 88 Tas Mewah dan Deposito
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179427/sandra_dewi-GOC1_large.jpg
Sandra Dewi Keberatan Asetnya Disita Kejagung, LAPI: Relakan Saja, Nanti Jadi Bumerang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179251/kejagung-glP4_large.jpg
Terkuak! Sandra Dewi Buka Rekening Atas Nama Asisten untuk Menampung Uang dari Harvey Moeis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178992/sandra-8SdR_large.jpg
Kejagung: Ada yang Aneh Soal Akta Pisah Harta Sandra Dewi-Harvey Moeis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178980/sandra_dewi-ID7d_large.jpg
Terungkap Alasan Penyidik Kejagung Menyita Barang Milik Sandra Dewi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160487/palu_hakim-2m0c_large.jpg
Korupsi Timah, Fandy Lingga Dituntut 5 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement