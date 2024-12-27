Ada Aset Mencurigakan, KPK Segera Periksa Dedy Mandarsyah Ayah Lady Aurelia

Sosok Dedy Mandarsyah yang diduga ayah dari Lady Aurelia Pramesti menjadi perbincangan menyusul viralnya video penganiayaan dokter koas (Foto: Istimewa).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat (Kalbar), Dedy Mandarsyah, ayah dari Lady Aurelia Pramesti.

Pasalnya, pemanggilan pemeriksaan itu menindaklanjuti adanya temuan aset mencurigakan atau tidak dilaporkan dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara.

"Beberapa aset tidak dilaporkan jadi kita lanjut dengan riksa (pemeriksaan) ya," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Meski begitu, Pahala belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Dedy. "Iya (sudah selesai proses analisa). Nanti (dipanggil)," ujarnya.

Sosok Dedy Mandarsyah tengah menjadi perbincangan hangat warganet. Hal ini menyusul viralnya sebuah video penganiayaan terhadap seorang dokter koas di Palembang.

Diberitakan sebelumnya, seorang dokter koas di Palembang bernama M Lutfi dihajar pria berbaju merah di toko kue yang berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).