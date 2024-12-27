Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ada Aset Mencurigakan, KPK Segera Periksa Dedy Mandarsyah Ayah Lady Aurelia

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |14:32 WIB
Ada Aset Mencurigakan, KPK Segera Periksa Dedy Mandarsyah Ayah Lady Aurelia
Sosok Dedy Mandarsyah yang diduga ayah dari Lady Aurelia Pramesti menjadi perbincangan menyusul viralnya video penganiayaan dokter koas (Foto: Istimewa).
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat (Kalbar), Dedy Mandarsyah, ayah dari Lady Aurelia Pramesti. 

Pasalnya, pemanggilan pemeriksaan itu menindaklanjuti adanya temuan aset mencurigakan atau tidak dilaporkan dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara. 

"Beberapa aset tidak dilaporkan jadi kita lanjut dengan riksa (pemeriksaan) ya," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Meski begitu, Pahala belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Dedy. "Iya (sudah selesai proses analisa). Nanti (dipanggil)," ujarnya.

Sosok Dedy Mandarsyah tengah menjadi perbincangan hangat warganet. Hal ini menyusul viralnya sebuah video penganiayaan terhadap seorang dokter koas di Palembang. 

Diberitakan sebelumnya, seorang dokter koas di Palembang bernama M Lutfi dihajar pria berbaju merah di toko kue yang berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179202/menas-bta8_large.jpg
KPK Telusuri Dugaan Menas Erwin Beli Rumah Mewah dengan Uang Hasil Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179041/budi-mtQ7_large.jpg
KPK Sita Uang dalam Valuta Asing saat Periksa Biro Haji di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178893/rudy-KBpy_large.jpg
Berkas Lengkap, KPK Segera Sidangkan Bos Tambang Rudy Ong Terkait Korupsi IUP Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178451/sherly_tjoanda_laos-gGSc_large.jpg
Gubernur Sherly Tjoanda Sambangi KPK, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177872/yudi-sHfU_large.jpg
Yudi Purnomo Tolak Kembali ke KPK, Pilih Jadi Kritikus Tajam dari Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177533/budi-It1s_large.jpg
KPK Telisik Kesaksian Gubernur Kalbar Ria Norsan Dalam Kasus Korupsi Jalan Mempawah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement