INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! 5 Pejabat PN Surabaya Disanksi Hukuman Berat Terkait Vonis Bebas Ronald Tannur

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |14:39 WIB
Breaking News! 5 Pejabat PN Surabaya Disanksi Hukuman Berat Terkait Vonis Bebas Ronald Tannur
Breaking News! 5 Pejabat PN Surabaya Disanksi Hukuman Berat soal Vonis Bebas Ronald Tannur/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA)  telah menjatuhi sanksi hukuman disiplin berat kepada lima pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Mereka dijatuhi saksi karena diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam menangani kasus Gregorius Ronald Tannur (GRT).

Ketua Mahkamah Agung (MA) Suharto mengatakan, lima pejabat PN Surabaya yang dijatuhkan sanski tersebut  terkait vonis bebas Ronald Tannur.

"Bahwa kami sudah menurunkan tim dari Bawas termasuk ke Pengadilan Negeri Surabaya dan ada kurang lebih 3 ada berapa orang, ada 5 orang yang sudah dijatuhi hukuman disiplin berat," kata Suharto dalam konferensi pers di gedung MA, Jumat (27/12/2024).

Kendati demikian, Suharto tidak merincikan siapa saja pejabat PN Surabaya yang dijatuhi sanksi disiplin berat. Dia menyebut nama-nama pejabat PN Surabaya telah diunggah melalui lama Badan Pengawas MA.

"Bisa dilihat di portal badan pengawas atau laman badan pengawasan," tuturnya.

Sebelumnya, tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Ketiga hakim tersebut yakni Erintuan Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan enam tersangka di antaranya bekas pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, Pengacara Ronald Tannur Lisa Rahmat, dan tiga hakim yang memvonis kasus suap dan gratifikasi untuk mengurus kasus Ronald Tannur.

 

Telusuri berita news lainnya
