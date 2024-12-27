Gelar Evaluasi Pengamanan Natal, Menko Polkam Pastikan Layanan di Daerah Bencana Berjalan Optimal

JAKARTA - Menko Polkam Budi Gunawan menggelar evaluasi pengamanan Natal 2024 untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif selama perayaan Natal dan menjelang Tahun Baru.

Pada kesempatan tersebut, Menkopolkam menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, Komdigi, Kemenhub, Pemda dan seluruh kementerian/lembaga serta Stakeholder terkait atas kerja kerasnya dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama perayaan Natal.

“Atas nama Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh personel TNI dan Polri serta KL terkait lainnya dan Pemda yang telah bekerja siang dan malam demi memastikan masyarakat dapat merayakan Natal dengan aman dan damai,” ujar Menko Polkam dikutip, Jumat (27/12/2024).

Pemerintah Pastikan Layanan di Daerah Bencana Tetap Berjalan

Dalam evaluasi tersebut, Menko Polkam juga menyoroti pentingnya layanan komunikasi di daerah-daerah yang terdampak bencana alam akibat cuaca ekstrem. Menko Polkam meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta operator telekomunikasi untuk memastikan layanan komunikasi tetap tergelar dengan baik, terutama di wilayah rawan bencana.

“Kami meminta Komdigi dan seluruh operator telekomunikasi untuk memprioritaskan stabilitas jaringan di daerah yang terdampak bencana. Layanan komunikasi yang andal sangat penting untuk mendukung upaya penyelamatan dan koordinasi di lapangan,” tegasnya.

Waspada Peredaran Uang Palsu

Selain itu, Menko Polkam juga mengingatkan masyarakat dan aparat keamanan untuk mewaspadai peredaran uang palsu yang berpotensi meningkat selama libur Natal dan Tahun Baru.

“Kami meminta jajaran keamanan, termasuk TNI dan Polri, untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran uang palsu, khususnya di tempat-tempat keramaian seperti pasar, pusat perbelanjaan, dan transportasi umum” jelasnya.