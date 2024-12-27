Sehari Setelah Natal, Jasa Marga Catat 34 Ribu Kendaraan Masuk dari Wilayah Timur Trans Jawa

Jasa Marga Catat 34 Ribu Kendaraan Masuk dari Wilayah Timur Trans Jawa (foto: Okezone)

JAKARTA - PT Jasa Marga Transjawa Tol catat sebanyak 34.426 kendaraan masuk dari Wilayah Timur Trans Jawa pada Kamis (26/12/2024). Jasa Marga menyebut total volume kendaraan yang masuk dari Wilayah Timur Trans Jawa melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama ini naik 37,1% jika dibandingkan lalu lintas (lalin) normal sebanyak 25.118 kendaraan.

"Sedangkan untuk kendaraan menuju Wilayah Timur Trans Jawa tercatat sebanyak 39.156 kendaraan atau naik 45,14 persen dari lalu lintas normal sebanyak 26.979 kendaraan," kata VP Corporate Secretary and Legal PT Jasa Marga Transjawa Tol Plaza Tol Jakarta-Cikampek, Ria Marlinda Paallo dalam keterangan, Jumat (27/12/2024).

Adapun pihaknya mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Dia juga meminta pengguna jalan untuk memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup.

"Mengisi daya dan bahan bakar sebelum memulai perjalanan serta membawa bekal untuk menghindari kepadatan di rest area. Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan," katanya.

Adapun, volume lalu lintas pada H+1 periode libur Hari Raya Natal 2024 untuk Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai berikut:

1. Wilayah Jawa Tengah

A. GT Kalikangkung

Volume kendaraan GT Kalikangkung meninggalkan Semarang pada H+1 periode libur panjang Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, tercatat sebanyak 20.716 kendaraan atau naik 60,40% dari lalu lintas normal sebanyak 12.915 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Semarang tercatat sebanyak 24.455 kendaraan atau naik 73,06% dari lalu lintas normal sebanyak 14.131 kendaraan.

B. GT Banyumanik

Pada H+1 periode libur panjang Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, tercatat sebanyak 28.278 kendaraan menuju Jakarta melalui GT Banyumanik atau naik 72,02% dari lalu lintas normal sebanyak 16.439 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Solo tercatat sebanyak 34.495 kendaraan atau naik 70,14% terhadap lalu lintas normal sebanyak 20.275 kendaraan.