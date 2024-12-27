Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Tampang Bripda AA, Polisi yang Aniaya Pacarnya Sendiri Akhirnya Ditahan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |16:33 WIB
Ini Tampang Bripda AA, Polisi yang Aniaya Pacarnya Sendiri Akhirnya Ditahan
Ini Tampang Bripda AA, Polisi yang Aniaya Pacarnya Sendiri Akhirnya Ditahan/ist
A
A
A

JAKARTA - Tampang Bripda AA, polisi yang aniaya pacarnya sendiri akhirnya ditahan, akan diulas lengkap dalam artikel ini. Pelaku merupakan anggota Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Jabar.

Tindakan tegas itu dilakukan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jabar setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus dugaan penganiayaan pacarnya yang bernama Prischa Laura.

Kepala Bid Propam Polda Jabar Kombes Pol Adiwijaya mengatakan, Polda Jabar berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan anggota Polri.

"Kami telah mengambil langkah cepat dengan menahan Bripda AA sejak Selasa 24 Desember 2024 untuk menjalani pemeriksaan intensif. Proses penyidikan terkait pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri kini tengah berlangsung," kata Adiwijaya

Sebelumnya, kasus dugaan penganiayaan ini mencuat setelah unggahan korban Prischa Laura viral di media sosial (medsos) Instagram dan TikTok.

Korban Prisca mengungkap dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Bripda AA sejak Maret 2024 hingga November 2024. Priscabaru melaporkan kejadian yang selama ini dialaminya sejak Maret 2024 ke Polresta Cirebon pada 23 Desember 2024.

Dalam laporan tersebut, Prisca menyebutkan beberapa tindakan kekerasan fisik yang dialami berupa pemukulan, penjambakan, dan tindak lain yang mengakibatkan luka fisik. Pemeriksaan medis menyatakan ada luka lebam di beberapa bagian tubuh korban.

“Kami tidak pernah mentolerir tindakan kekerasan, terlebih yang melibatkan anggota Polri. Setiap pelanggaran akan diproses sesuai aturan hukum dan kode etik yang berlaku,” ujar Kombes Pol Adiwijaya.

Kabid Propam juga telah memerintahkan tim untuk melakukan penyelidikan mendalam dan memastikan bahwa kasus ini penganiayaan ini diusut hingga tuntas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/25/3193329//viral-kCrl_large.jpg
Viral Pengunjung Membeludak di Jembatan Gantung Situ Gunung, Netizen: Takut Roboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/65/3193293//viral-BGYM_large.jpg
Viral Mahasiswi Unima Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual oleh Dosen Hingga Bunuh Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/612/3193287//viral-Y697_large.jpg
Viral Wanita Ini Labrak Selingkuhan Ayahnya, Ngamuk karena Ibunya Lagi Sakit Kanker Stadium 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/612/3193161//na_daehoon-z4hM_large.jpg
Potret Kemesraan Na Daehoon dengan Influencer Cantik Diva Azzura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/629/3193120//video_ai-e6ti_large.jpg
Lagi Tren, Orangtua Beli Video AI untuk Dorong Anak Segera Menikah dan Punya Keturunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/612/3193125//jari-PIJK_large.jpg
Viral! Jari Pria Ini Diamputasi Usai Digigit Hewan Peliharaannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement