Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KY Bakal Dalami Vonis 6,5 Tahun Penjara Harvey Moeis

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |17:20 WIB
KY Bakal Dalami Vonis 6,5 Tahun Penjara Harvey Moeis
Komisi Yudisial (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) turut menyoroti vonis 6,5 tahun penjara Harvey Moeis, dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas Timah yang merugikan negara Rp300 triliun. 

Anggota sekaligus Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan, pihaknya akan menyelidiki putusan tersebut. 

"KY juga akan melakukan pendalaman terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tersebut untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang terjadi," kata Fajar melalui keterangan tertulisnya, Jumat (27/12/2024). 

"Namun, KY tidak akan masuk ke ranah substansi putusan," sambungnya. 

Masyarakat menurut Fajar, bisa berperan aktif dalam pendalaman tersebut dengan melaporkan jika menemani adanya dugaan pelanggaran kode etik terkait putusan tersebut. 

"Namun, KY meminta agar laporan tersebut disertai bukti-bukti pendukung agar dapat diproses," ucapnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185744//dpr-1YSx_large.jpg
DPR Setujui 7 Calon Anggota Komisi Yudisial, Berikut Daftar Namanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184020//komisi_yudisial-LDow_large.jpg
7 Calon Anggota KY, dari Eks Hakim hingga Tokoh Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183845//komisi_yudisial-Gf4D_large.jpg
Komisi Yudisial Akui Masyarakat Masih Ragukan Integritas Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183841//ketua_komisi_yudisial_amzulian_rifai-XQ8x_large.jpg
Ketua KY Ungkap Alasan Banyak Laporan Tak Bisa Diproses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182407//komisi_yudisial-A98l_large.jpg
Rumah Hakim PN Medan Terbakar, Komisi Yudisial Turun Tangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180293//harvey_moeis-xpwB_large.jpg
Dieksekusi ke Lapas Cibinong, Harvey Moeis Resmi Jalani Hukuman 20 Tahun Penjara 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement