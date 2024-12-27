Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Diperiksa KPK Terkait CSR BI, Heri Gunawan: Program Biasa dari Mitra di Setiap Komisi

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |20:27 WIB
Usai Diperiksa KPK Terkait CSR BI, Heri Gunawan: Program Biasa dari Mitra di Setiap Komisi
Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan usai diperiksa penyidik KPK (foto: Okezone/Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan telah selesai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia (BI).  Seusai pemeriksaan, Heri mengaku dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. 

"Hari ini saya dipanggil oleh KPK, sebagai warga negara yang baik tentunya saya hadir, yang pasti saya hari ini dipanggil sebagai saksi," kata Heri di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (27/12/2024). 

Menurutnya, selama proses pemeriksaan dirinya hanya mendapat lima pertanyaan. Ia pun mengaku belum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). 

"Belum ada (SPDP), panggilannya pun sebagai saksi, baru kali, jadi kalau ada berita yang kemarin sudah kemana-mana, bingung aja," ujarnya. 

Terkait dana CSR yang menjadi perkara, Heri enggan berbicara banyak. Menurutnya, hal itu lebih elok ditanyakan kepada penyidik. 

"Itu kan program biasa dari mitra di setiap komisi, mungkin baik ke penyidik aja karena itu masuk ke materi, takutnya saya, enggak enak nanti," ucapnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Dana CSR KPK Bank Indonesia (BI)
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193254//kejagung-Lx2n_large.jpg
KPK SP3 Kasus Tambang Konawe Utara, Pakar Nilai Lebih Tepat Dikembangkan Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193142//kpk-7kRK_large.jpg
KPK Terima 5.020 Laporan Gratifikasi Senilai Rp16,4 Miliar Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192855//pembayaran_uang_tunai-unO6_large.jpg
Usai Viral dan Terancam Sanksi Rp200 Juta, Roti O Kini Terima Pembayaran Uang Tunai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192880//kpk-jobk_large.jpg
KPK Ungkap Potensi Kerugian Negara dari Sektor Hutan Tembus Rp175 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192795//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-noF0_large.jpg
KPK Periksa 15 Saksi Kasus Kajari HSU, Dalami Pemotongan Anggaran Internal Kejari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192683//kejagung-od2Z_large.jpg
KPK SP3 Kasus Tambang Konawe Utara, LIMA Dukung Kejagung Ambil Alih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement