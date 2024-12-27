Panglima TNI Tinjau Arus Mudik Nataru 2025 di Tol Jakarta-Cikampek

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memantau langsung kondisi arus mudik, dan posko pelayanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, bertempat di rest area KM. 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Jumat (27/12/2024).

Panglima TNI menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam pengamanan dan pelayanan selama libur Natal dan Tahun Baru.

"Saya mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada TNI, Polri, dan Kementerian/Lembaga terkait yang sudah menyiapkan pengamanan Natal dan pelayanan untuk libur Natal dan Tahun Baru. Dan juga terima kasih atas kolaborasi sinergitas antara Kementerian terkait," ujar Panglima TNI dalam keterangannya.

Jenderal TNI Agus Subiyanto juga menegaskan, kesiapan TNI dalam mendukung kelancaran selama libur akhir tahun dengan berbagai langkah strategis.