HOME NEWS NASIONAL

Respons Kritik Mahfud MD soal Koruptor, Politikus Gerindra: Orang Gagal Tak Usah Didengar

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |21:05 WIB
Respons Kritik Mahfud MD soal Koruptor, Politikus Gerindra: Orang Gagal Tak Usah Didengar
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman tak mau menanggapi banyak perihal komentar mantan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal wacana denda damai untuk koruptor.

"Kalau Pak Mahfud orang gagal enggak usah didengar, dia sendiri memberikan nilai pada dirinya 5 kan," kata Habiburokhman dalam jumpa pers di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Legislator Gerindra itu menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian maaf kepada koruptor merupakan pernyataan umum sebagai pimpinan negara yang tidak bisa ditanggapi dengan solusi Mahfud.

Sebab, wacana adanya denda damai ini awalnya disampaikan Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas merespons pernyataan Prabowo Subianto yang akan memberi kesempatan koruptor tobat.

"Itu kan pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara kepala negara, nggak bisa dijawab dengan hal ihwal prosedural ala Mahfud MD," ujarnya.

"Mahfud MD ini orang gagal, dia sendiri menilai dia gagal lima tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skors lima dalam penegakan hukum, apa yang mau dinilai dari Mahfud MD," tuturnya melanjutkan.

 

