DPR Sebut Kejagung Bakal Segera Ungkap Sumber Aset Eks Pejabat MA Zarof Ricar

JAKARTA - Komisi III DPR RI menyebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI akan segera mengungkap sumber uang yang berhasil disita dari kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar (ZR).

Diketahui, kasus ini terkait dengan dugaan makelar suap dalam vonis bebas Ronald Tannur. Dimana penyidik Kejagung telah menyita uang dan emas senilai hampir Rp 1 triliun dari kediaman Zarof.

"Oh kita sudah minta Pak Jaksa Agung untuk mengungkapkannya, mungkin ya awal tahun ini mungkin ada ya dari mana dari mananya, soalnya di rapat kemarin sudah kita minta," kata Anggota Komisi III DPR RI, Nazaruddin Dek Gam di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, ada kemungkinan Komisi III DPR RI juga akan membahas hal ini secara khusus di masa sidang selanjutnya.

"Ya nanti habis masa reses, kan ini masih masa reses nanti akan kita adain rapat lagi sama Jaksa Agung, kita pertanyakan," pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar (ZR) terkait dugaan pemufakatan jahat suap putusan kasasi Ronald Tannur. Kejagung juga menggeledah rumah Zarof Ricar dan menemukan uang nyaris Rp1 triliun dan emas Antam seberat 51 kilogram.