Libur Akhir Tahun, Toyota Fortuner Tabrak Restoran di Puncak Bogor hingga Terguling

BOGOR - Sebuah mobil Toyota Fortuner mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mobil menabrak pagar tembok hingga akhirnya terguling di badan jalan.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi pukul 05.30 WIB. Awalnya, mobil Toyota Fortuner B 2182 XV yang dikendarai MH melaju dari Gadog menuju Puncak.

"Kondisi jalan lurus menanjak dan cuaca cerah pagi hari," kata Ferdhyan kepada Okezone, Jumat (27/12/2024).

Setiba di lokasi, mobil Fortuner bergerak ke kiri sehingga menabrak pagar tembok Warung Dapur Mania di lokasi.

Mobil tersebut terus bergerak ke depan membentur tiang telepon hingga akhirnya terguling dengan posisi ban depan dan ban belakang sebelah kiri berada di atas. "Sehingga terjadi kecelakaan," jelas Ipda Ferdhyan.

Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini. Dugaan sementara, kecelakaan disebabkan oleh pengemudi yang mengantuk ketika berkendara. "Diduga micro sleep laporan dari anggota di lapangan," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )