HOME NEWS MEGAPOLITAN

Awas Macet! BEM Seluruh Indonesia Demo Tolak PPN 12% di Istana Negara

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |14:00 WIB
Awas Macet! BEM Seluruh Indonesia Demo Tolak PPN 12% di Istana Negara
BEM Seluruh Indonesia Demo Tolak PPN 12 Persen di Istana Negara/Okezone
A
A
A

JAKARTA-Aliansi mahasiswa yang tergabung BEM SI bakal menggelar aksi demo di kawasan Istana Negara pada Jumat (27/12/2024) sore nanti. Guna mengamankan aksi tersebut, ratusan personel kepolisian pun dikerahkan.

"Sebanyak 611 personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan aksi mahasiswa menolak kenaikan PPN 12 persen di Patung Kuda," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo pada wartawan, Jumat (27/12/2024).

Menurutnya, ratusan personel gabungan yang dikerahkan itu terdiri dari jajaran kepolisian,TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Mereka bakal berjaga di sejumlah titik kawasan Istana Negara yang menjadi lokasi demo, salah satunya di kawasan Patung Kuda.

Adapun soal rekayasa arus lalu lintas imbas demo para mahasiswa itu, kata dia, bakal dilakukan secara situasional melihat perkembangan di lapangan.

Dia pun meminta agar masyarakat pengguna jalan mencari jalur alternatif di sekitar Istana Negara-Patung Kuda mengantisipasi kemacetan akibat demo PPN.

"Rekayasa lalin akan disesuaikan dengan eskalasi massa di lapangan," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
