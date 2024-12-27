Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

H+1 Libur Natal, 163 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |15:30 WIB
Ilustrasi jalan tol (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Lisye Octaviana menyebutkan, sebanyak 163.595 kendaraan tercatat kembali ke wilayah Jabotabek pada H+1 Libur Hari Natal 2024 yang jatuh pada periode Kamis, 26 Desember 2024 kemarin.

"Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung)," ujarnya melalui keterangannya, Jumat (27/12/2024).

Menurutnya, total volume lalin yang kembali ke wilayah Jabotabek ini meningkat 24,4% jika dibandingkan lalin normal sebanyak 131.552 kendaraan. Untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari tiga arah yaitu mayoritas sebanyak 74.614 kendaraan atau 45,6% dari arah Timur atau Trans Jawa dan Bandung, 49.483 kendaraan atau 30,2% dari arah Selatan atau Puncak dan 39.498 kendaraan atau 24,1% dari arah Barat atau Merak.

Rinciannya, dari arah Timur lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 34.426 kendaraan, meningkat sebesar 37,1% dari lalin normal. Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 40.188 kendaraan, meningkat sebesar 45,1% dari lalin normal. 

"Total lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 74.614 kendaraan, meningkat sebesar 41,3% dari lalin normal," tuturnya.

 

