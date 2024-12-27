Ledakan Terjadi di Kamar Apartemen Ciledug, Diduga Gas Bocor

JAKARTA - Sebuah gas LPG meledak di kamar apartemen kawasan Ciledug, Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Jumat (27/12/2024) pagi tadi. Diduga, ledakan terjadi karena gas LPG tersebut mengalami kebocoran.

"Benar terjadi ledakan gas LPG di kamar apartemen kawasan Ciledug," ujar Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Triyanto saat dikonfirmasi, Jumat (27/12/2024).

Menurutnya, peristiwa itu dilaporkan ke petugas pada sekira pukul 09.50 WIB tadi. Sebanyak 1 unit mobil dan 3 personel pun dikerahkan ke lokasi guna penanganan dan evakuasi.

"Awalnya, terjadi kebocoran gas LPG di jalur instalasi waterheater, hanya saja anak dari pemilik (kamar apartemen) tak mencium kebocoran gas tersebut dan menyalakan komor gas LPG," tuturnya.

Ia menambahkan, saat terjadi kebocoran gas itu, anak pemilik apartemen tak menciumnya dan menyalakan kompor hingga terjadi ledakan. Saat petugas berada di lokasi, situasi telah aman terkendali, hanya saja ada 3 orang terluka.



