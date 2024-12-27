Kronologi Ledakan di Apartemen Jakarta Selatan, 3 Orang Jadi Korban

Kronologi Ledakan di Apartemen Jakarta Selatan, 3 Orang Jadi Korban

JAKARTA - Sebuah gas LPG meledak di kamar apartemen kawasan Ciledug, Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Jumat (27/12/2024). Akibatnya, tiga orang penghuni kamar apartemen tersebut mengalami luka-luka.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Triyanto mengungkapkan kronologi kejadian ledakan gas tersebut.

"Awalnya terjadi kebocoran gas LPG di jalur instalasi waterheater, hanya saja anak dari pemilik (kamar apartemen) tak mencium kebocoran gas tersebut dan menyalakan komor gas LPG sehingga terjadi ledakan yang mengakibatkan 3 korban," ujar Kasie Triyanto.

Menurutnya, sebanyak 1 unit mobil dan 3 personel dikerahkan ke lokasi saat terjadi ledakan, hanya saja situasi sudah aman terkendali.

Namun, terdapat 3 orang yang terluka imbas ledakan gas karena adanya kebocoran gas di apartemen tersebut.

Adapun ketiga korban, kata dia, bernama Arie GC (50) mengalami luka bakar, Rasya (13) mengalami luka bakar, dan Donny S (32) mengalami luka akibat terkena pecahan kaca.