Sambut Tahun Baru 2025, Pemprov Jakarta Akan Gelar Malam Muhasabah di Silang Monas

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bakal menggelar malam muhasabah dzikir, dan doa menyambut Tahun Baru 2025 di Silang Monas, Jakarta pada Senin 30 Desember 2024 mendatang.

"Warga Jakarta pasti melewati banyak hal di tahun 2024 ini. Mulai dari rasa sedih hingga bahagia mewarnai kehidupan di tahun ini. Saatnya merenungi segala hal yang sudah dilakukan sepanjang tahun ini agar tahun 2025 bisa lebih baik," tulis laman Instagram @dkijakarta dikutip, Jumat (27/12/2024).

"Kalian bisa datang ke Malam Muhasabah Dzikir dan Doa Sambut Tahun Baru 2025 di Silang Barat Monas pada Senin, 30 Desember 2024, pukul 19.30-22.00 WIB," tambahnya.

Muhasabah Tahun Baru akan dihadiri Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar dan tausiyah dari penceramah kondang asal Bandung, Jawa Barat yakni K.H. Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym.

"Akan ada tausiyah dari K.H. Abdullah Gymnastiar (AA Gym) dan acara dimeriahkan oleh penyanyi gambus, Alma ESBEYE.Yuk datang dan sebarkan informasi ini ke kerabat atau keluarga kalian ya!" jelasnya.



(Awaludin)