Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Demo Tolak PPN 12%, Polisi Tutup Jalan Medan Merdeka Barat Jakpus 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |16:57 WIB
Ada Demo Tolak PPN 12%, Polisi Tutup Jalan Medan Merdeka Barat Jakpus 
Demonstrasi mahasiswa tolak PPN 12 persen (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Massa aksi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi unjuk rasa di Patung Kuda, kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (27/12/2024). Mereka menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, satu mobil komando dengan ratusan masa dari BEM SI tiba di lokasi sekitar pukul 16.16 WIB. Kedatangan mereka pun direspons petugas kepolisian dengan menutup Jalan Medan Merdeka Barat depan Patung Kuda.

Petugas kepolisian menutup jalan menuju Jalan Medan Merdeka Barat depan bundaran air mancur dengan barrier plastik. Sementara di depan Patung Kuda penutupan jalan menggunakan barrier beton, agar menghalangi mahasiswa menerobos kawasan Istana Negara.

Dalam aksi sore ini, peserta aksi BEM SI terlihat membawa poster atau spanduk yang memuat penolakan terhadap kenaikan PPN yang akan diberlakukan pada tahun 2025. "Bumi dipijak rakyat dipajak, #tolakppn12%," tulis poster yang dibawa peserta aksi.

"Mau bangun pagi, mau bangun siang rezeki kita tetap dipatok PPN 12%," tulis poster lain

Sebelumnya, peserta aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga telah datang lebih dahulu sekitar pukul 15.36 WIB. Namun, polisi hanya menutup sebagian ruas jalan Medan Merdeka Barat saat kedatangan peserta aksi dari HMI.

Terlihat pengendara masih bisa menggunakan jalur Transjakarta untuk melintasi Jalan Medan Merdeka Barat.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184056/demo_buruh-zJOq_large.jpg
Demo di Balai Kota DKI, Buruh Desak Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181944/ojol-weup_large.jpg
Aliansi Ojol Aksi Damai 711 Konvoi dari Lapangan Banteng Jakpus, Begini Tuntutannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181693/polri-KPf5_large.jpg
Ribuan Aparat Gabungan Dikerahkan Kawal Demo Buruh di DPR RI Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/340/3173397/penjara-ntj6_large.jpg
Pelaku Pembakaran Kantor Polisi di Kediri Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172180/demonstrasi-NDKc_large.jpg
Kabareskrim: Penegakan Hukum Dilakukan ke Pelaku Kerusuhan, Bukan Pedemo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172162/sidang_gugatan_demonstrasi_rusuh-m50i_large.jpg
Sidang Perdana Gugatan Demontrasi Berujung Rusuh, Tergugat Tidak Hadir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement