Ada Demo Tolak PPN 12%, Polisi Tutup Jalan Medan Merdeka Barat Jakpus

JAKARTA - Massa aksi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi unjuk rasa di Patung Kuda, kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (27/12/2024). Mereka menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, satu mobil komando dengan ratusan masa dari BEM SI tiba di lokasi sekitar pukul 16.16 WIB. Kedatangan mereka pun direspons petugas kepolisian dengan menutup Jalan Medan Merdeka Barat depan Patung Kuda.

Petugas kepolisian menutup jalan menuju Jalan Medan Merdeka Barat depan bundaran air mancur dengan barrier plastik. Sementara di depan Patung Kuda penutupan jalan menggunakan barrier beton, agar menghalangi mahasiswa menerobos kawasan Istana Negara.

Dalam aksi sore ini, peserta aksi BEM SI terlihat membawa poster atau spanduk yang memuat penolakan terhadap kenaikan PPN yang akan diberlakukan pada tahun 2025. "Bumi dipijak rakyat dipajak, #tolakppn12%," tulis poster yang dibawa peserta aksi.

"Mau bangun pagi, mau bangun siang rezeki kita tetap dipatok PPN 12%," tulis poster lain

Sebelumnya, peserta aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga telah datang lebih dahulu sekitar pukul 15.36 WIB. Namun, polisi hanya menutup sebagian ruas jalan Medan Merdeka Barat saat kedatangan peserta aksi dari HMI.

Terlihat pengendara masih bisa menggunakan jalur Transjakarta untuk melintasi Jalan Medan Merdeka Barat.



(Arief Setyadi )