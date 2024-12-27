Breaking News! Demo Tolak PPN 12% Ricuh, Mahasiswa Tolak Dibubarkan hingga Bakar Ban

JAKARTA - Massa aksi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan PPN sebesar 12% di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (27/12/2024). Hingga batas waktu penyampaian pendapat massa aksi tetap bertahan di lokasi aksi.

Pantauan Okezone di lokasi, massa aksi tetap bertahan hingga pukul 18.32 WIB. Dalam aksi itu masa melakukan pelemparan uang mainan hingga pembakaran ban.

Aksi itu sempat memanas antara mahasiswa dengan pihak kepolisian. Sebab polisi telah mengimbau agar peserta aksi membubarkan diri secara tertib, namun hal itu tak ditanggapi baik oleh mahasiswa.

Polisi bahkan menyiagakan mobil Water Cannon untuk membubarkan peserta aksi. Nampak ketika mobil itu maju terjadi aksi lemparan dari mahasiswa.

Adapun dalam aksi sore ini, peserta aksi BEM SI terlihat membawa poster atau spanduk yang memuat penolakan terhadap kenaikan PPN yang akan diberlakukan pada tahun 2025.

"Bumi dipijak rakyat dipajak, #tolakppn12%," tulis poster yang dibawa peserta aksi.