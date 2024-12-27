Gangguan di Lenteng Agung, KRL Gunakan Satu Jalur Secara Bergantian

JAKARTA - Kereta Commuter Line (KCI) memberlakukan satu jalur pada lintasan di antara Stasiun Pasar Minggu—Universitas Indonesia pada Jumat (27/12/2024). Langkah itu dilakukan lantaran ada pengecekan rangkaian KRL jurusan Manggarai-Bogor di Stasiun Lenteng Agung.

Kabar itu diketahui dari unggahan akun X @Commuterline. Dalam ungahan itu, KCI menyampaikan bahwa tengah terjadi pengecekan rangkaian kereta KRL jurusan Manggarai-Bogir di Stasiun Lenteng Agung.

"Terdapat pengecekan rangkaian KA 1048B (Manggarai—Bogor) di Stasiun Lenteng Agung dan saat ini dalam penanganan petugas," demikian unggahan KCI yang dikutip dari akun X @Commuterline, Jumat (27/12/2024).

Kendati demikian, KCI mengimbau pengguna KRL untuk selalu mengutamakan keselamatan dan memgikuti arahan petugas. Mereka juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanannya.

"Info lanjut: pengecekan rangkaian KA 1048B (Manggarai—Bogor) di Stasiun Lenteng Agung masih dalam penanganan petugas. Untuk perjalanan Commuter Line di antara Stasiun Pasar Minggu—Universitas Indonesia dilayani menggunakan satu jalur secara bergantian," cuit KCI.

(Arief Setyadi )