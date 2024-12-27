Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo Tolak PPN Naik Ricuh, Polisi Pukul Mundur Mahasiswa dengan Water Cannon

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |19:23 WIB
Demo Tolak PPN Naik Ricuh, Polisi Pukul Mundur Mahasiswa dengan Water Cannon
Demo Tolak PPN Naik Ricuh, Polisi Pukul Mundur Mahasiswa dengan Water Cannon
JAKARTA - Aksi unjuk rasa menolak kenaikan PPN 12% di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, ricuh. Hingga batas waktu penyampaian pendapat, massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) tetap bertahan di lokasi aksi.

Pantauan Okezone di lokasi, Jumat (27/12/2024), massa aksi tetap bertahan hingga pukul 18.32 WIB. Dalam aksi itu masa melakukan pelemparan uang mainan hingga pembakaran ban.

Aksi itu sempat memanas antara mahasiswa dengan pihak kepolisian. Sebab polisi telah mengimbau agar peserta aksi membubarkan diri secara tertib, namun hal itu tak ditanggapi baik oleh mahasiswa.

Polisi bahkan memukul mundur dengan mobil Water Cannon untuk membubarkan peserta aksi. Nampak ketika mobil itu maju terjadi aksi lemparan dari mahasiswa.

Peserta aksi BEM SI terlihat membawa poster atau spanduk yang memuat penolakan terhadap kenaikan PPN yang akan diberlakukan pada tahun 2025. "Bumi dipijak rakyat dipajak, #tolakppn12%," tulis poster yang dibawa peserta aksi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
