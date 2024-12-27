Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo Tolak PPN 12% Ricuh, Mahasiswa dan Polisi Baku Hantam di Patung Kuda

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |19:41 WIB
Demo Tolak PPN 12% Ricuh, Mahasiswa dan Polisi Baku Hantam di Patung Kuda
Demo tolak PPN 12 persen ricuh (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) terlibat aksi saling pukul dengan petugas kepolisian saat demo tolak pajak pertambahan nilah (PPN) naik menjadi 12 persen, di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024) malam. Hal itu bermula ketika mahasiswa enggan membubarkan diri hingga batas waktu penyampaian pendapat.

Bedasarkan pantauan Okezone di lokasi, pihak kepolisian telah mengimbau agar peserta aksi membubarkan diri. Namun, imbauan itu justru direspons oleh peserta aksi dengan berdiam diri di lokasi aksi.

Polisi pun akhirnya mengeluarkan water cannon untuk membubarkan mahasiswa. Semprotan air dari mobil itu pun mengenai mahasiswa yang membuat mereka perlahan mulai mundur.

Terlihat barikade polisi yang langsung berhadapan dengan mahasiswa memaksa peserta aksi untuk mundur, namun hal itu justru mengakibatkan peserta aksi dan polisi terlibat aksi saling pukul.

Ketegangan antar dua kelompok itu pun tak bisa dihadirkan, sementara sejumlah mahasiswa dan polisi yang tak terlibat aksi saling pukul pun sama-sama ikut melerai aksi baku hantam itu. Adapun setelah itu polisi berhasil membubarkan peserta aksi mengarah ke Jalan Medan Merdeka Selatan.

