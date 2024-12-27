Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KRL Gangguan di Lenteng Agung, Warga Terpaksa Ganti Moda Transportasi Lain

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |19:49 WIB
KRL Gangguan di Lenteng Agung, Warga Terpaksa Ganti Moda Transportasi Lain
KRL (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - KRL Commuter Line arah Jakarta-Bogor mengalami gangguan Listrik Aliran Atas (LAA) di Stasiun Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024) pukul 17.55 WIB. 

Gangguan tersebut sudah sekitar 30 menit dan KRL berhenti di Stasiun Lenteng Agung. Zaki (43), warga Lenteng Agung terpaksa turun di Stasiun Pasar Minggu karena KRL yang dia tumpangi tak kunjung jalan. "Begitu tahu ada gangguan KRL, saya turun KRL dan naik Transjakarta arah Stasiun Lenteng," kata Zaki kepada iNews Media Group, Jumat (27/12/2024).

Bahkan, banyak penumpang yang turun kemudian beralih moda transportasi. Banyak juga penumpang yang bertahan di stasiun dengan harapan KRL berangsur normal kembali.

Sebelumya, PT KAI Commuter melaporkan terdapat pengecekan rangkaian KA 1048B (Manggarai—Bogor) di Stasiun Lenteng Agung dan saat ini dalam penanganan petugas. 

"Kami imbau selalu mengutamakan keselamatan dan ikuti arahan petugas. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis @CommuterLine lewat akun media sosialnya. 

Selain itu, PT KAI Commuter telah melakukan  pengecekan dan saat ini perjalanan Commuter Line di antara Stasiun Pasar Minggu hingga Universitas Indonesia dilayani menggunakan satu jalur secara bergantian. 
 

(Arief Setyadi )

      
