Dipukul Mundur, Mahasiswa Demo Tolak PPN 12% di Patung Kuda Akhirnya Bubarkan Diri

JAKARTA - Sejumlah peserta aksi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) terpaksa membubarkan diri usai melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan pajak pertambahan nilah (PPN) menjadi 12 persen di depan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024). Polisi membubarkan peserta aksi dengan menggunakan kendaraan water cannon.

BEM SI mulanya tiba di Patung Kuda untuk melakukan aksi penolakan kenaikan PPN sekitar pukul 16.16 WIB. Namun, sampai pukul 18.00 WIB peserta aksi enggan membubarkan diri meski polisi telah mengimbau beberapa kali.

Imbauan yang tak digubris itu membuat polisi menyiapkan kendaraan water cannon untuk membubarkan peserta aksi. Nampak, sekitar pukul 19.00 WIB mobil water cannon berhasil membuat mahasiswa mundur ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan.

Dengan bubarnya mahasiswa, Jalan Medan Merdeka Barat yang sebelum ditutup langsung dibuka petugas. Terlihat pengendara pun langsung menancapkan gasnya ketika jalan itu sudah bisa dilalui.

Sekadar informasi, pada aksi hari ini, peserta aksi BEM SI terlihat membawa poster atau spanduk yang memuat penolakan terhadap kenaikan PPN yang akan diberlakukan pada 2025.