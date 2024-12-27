KRL yang Gangguan di Lenteng Agung Ditarik ke Depok

JAKARTA - Kereta Rel Listrik (KRL) dengan nomor rangkaian KA 1048B relasi Manggarai-Bogor yang mengalami gangguan listrik aliran atas (LAA) di Stasiun Lenteng Agung, Jakarta Selatan ditarik ke Depo Depok untuk dilakukan pengecekan rangkaian lebih lanjut pada Jumat (27/12/2024).

Perjalanan KCI secara bertahap berangsur normal kembali meski masih dalam tahap proses penguraian.

"Rangkaian KA 1048B (Manggarai—Bogor) dilakukan pengecekan lebih lanjut di Depo Depok. Untuk perjalanan Commuter Line di lokasi sudah dapat dilayani secara normal dan dalam proses penguraian kepadatan di lintas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," cuit laman X @CommuterLine.

KCI juga memberlakukan sejumlah rekayasa pola operasi perjalanan dua KA untuk mengurai kepadatan lintas Bogor dua lajur.

"Rekayasa Pola Operasi KA 1336B (Jakarta Kota—Bogor) perjalanan hanya sampai Stasiun Pasar Minggu, kembali sebagai KA 1395B (Pasar Minggu—Jakarta Kota). KA 1344B (Jakarta Kota—Bogor) perjalanan hanya sampai Stasiun Depok, kembali sebagai KA 1403B (Depok—Jakarta Kota)," jelasnya.



(Arief Setyadi )