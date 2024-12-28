Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buron Kasus Penipuan dan Pencucian Uang Henny Djuwita Santoso Ditangkap di Grand Heaven Pluit

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |07:19 WIB
Buron Kasus Penipuan dan Pencucian Uang Henny Djuwita Santoso Ditangkap di Grand Heaven Pluit
Buron Kasus Penipuan dan Pencucian Uang Henny Djuwita Santoso Ditangkap di Grand Heaven Pluit
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) menangkap Henny Djuwita Santoso pada Jumat (27/12/2024) dini hari. Dia ditangkap di Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara.

Henny sendiri merupakan buronan kasus penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang telah masuk DPO Kejati DKI Jakarta.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum), Harli Siregar menyampaikan, Henny ditangkap di Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara sekitar pukul 00.35 WIB.

"Jumat 27 Desember 2024 bertempat di Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara sekitar pukul 00.35 WIB, Tim Satgas SIRI Kejaksaan Agung berhasil mengamankan buronan yang masuk ke dalam DPO asal Kejati DKI Jakarta berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta perihal pengamanan terdakwa," kata Harli dikutip, Sabtu (28/12/2024).

Henny merupakan terdakwa kasus tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia berkata, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah menjatuhkan hukuman pada Henny.

"Oleh karenanya, Terdakwa Henny Djuwita Santoso dijatuhi pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua) miliar rupiah dan penjara selama 9 (sembilan) tahun," kata Harli.

Ia berkata, Henny sempat terdeteksi di wilayah Jakarta Selatan sebelum ditangkap di Jakarta Utara. Saat diamankan, ia berkata, Henny bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Buron TPPU Buron Kejagung kejagung
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192839/kejagung-j14R_large.jpg
Sepanjang 2025, Kasus Riza Chalid hingga Nadiem Jadi Perkara Paling Besar Rugikan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191728/jaksa_agung_serahkan_rp6_triliun_ke_negara-6T0Q_large.jpg
Jaksa Agung Tegaskan Rp6,6 Triliun yang Diserahkan ke Prabowo Bukan Hasil Pinjaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191362/kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-aOG6_large.jpg
Kejagung Tetapkan Kepala Kejari Bangka Tengah Tersangka Korupsi, Terima Duit Rp840 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191204/kejagung-7hok_large.jpg
Jaksa Agung Copot Anak Buahnya Usai OTT KPK, Pengamat: Peringatan agar Tak Main Perkara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191189/kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-UKFW_large.jpg
Kejagung Copot 3 Oknum Jaksa yang Terjaring OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188623/direktur_penuntutan_kejagung_riono_budisantoso-PaLq_large.jpg
Kejagung : Penyidikan-Penuntutan Nadiem Makarim di Kasus Chromebook Berdasarkan Bukti Kuat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement